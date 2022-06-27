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Fındıkta 'erken hasat' uyarısı Soydan: “Erken fındık hasadı rekolteyi ve kaliteyi olumsuz etkiler”

İHA

Fındıkta 'erken hasat' uyarısı Soydan: “Erken fındık hasadı rekolteyi ve kaliteyi olumsuz etkiler”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde üreticilere erken hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Soydan, “Erken toplanan fındıkta ciddi bir rekolte ve kilo kaybı oluyor, iç dolgunluğunun daha aşağılara düştüğünü görebiliyoruz. Randıman düşüklüğü de olacağından bu üreticilerimizin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açıyor” dedi.
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından olan ve en çok Ordu’da üretimi yapılan fındık hasat sezonuna bir aydan fazla bir süre kaldı. Her yıl ilgili komisyon tarafından fındık hasat tarihleri sahil, orta ve yüksek kesimler için açıklanırken, bazı üreticiler fındık bahçelerine erkenden giriş yaparak, tam olgunlaşmamış fındığı toplayabiliyor. Hasadı erken yapılan fındığın, rekolte kaybı ve kalite düşüklüğüne neden olduğu belirtiliyor.

“Hasat için acele etmeyelim”
Soydan, üreticilerin bu sezon fındıkla ilgili mücadeleler yürüttüğünü, uzun süren kış sezonu dolayısı ile fındık dallarının kar altında kaldığını ve bu nedenle hasat sezonunun geç başlayabileceğini söyledi. Hasat sezonuna bir aydan daha fazla bir zaman kaldığını ifade eden Soydan, “Önümüzdeki bu süreçte de üreticilerimiz artık fındık hasadı yaklaşacak olduğundan bahçe temizliklerine önem verecekler. Fındığı da toplamaya başlayacaklar. Bu süreçte özellikle her yıl uyarıyoruz, her yıl önceki yıllardaki tarihlere takılmayalım. Özellikle fındığın toplama tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten burada ilgili komisyon temmuz ayı içerisinde fındık toplama tarihleri ile ilgili açıklamayı yapacaklar ve kamuoyuna açıklayacaklar. Yani bahçemizde fındık olgunlaşmış ise fındığın hasadını yapalım, aksi halde acele etmeyelim” dedi.

“Hasar erken yapılırsa rekolte ve kalite kaybı oluyor”
“Erken toplanan fındıkta ciddi bir rekolte kaybı oluyor, fındıkta iç dolgunluğunun daha aşağılara düştüğünü görebiliyoruz” diyen Soydan, “Randıman düşüklüğü de olacağından bu üreticilerimizin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Biz zaten üreticilerimizi bu süreçte sürekli olarak uyaracağız. Üreticilerimiz bir yıl bekledikten sonra hasat dönemindeki bu süreci en iyi şekilde değerlendirelim. Çok ciddi maliyetler yapıldı, gübrede, ilaçlamada, ilaçlarda ve önümüzdeki süreçlerde işçiliklerde de maliyetler olacak. O nedenle en iyi fındığın en iyi olgunlaşmasını takip ederek, acele etmeden hasadını yapalım. Aynı zamanda kaliteli fındığı da sunmak zorundayız. bu da bize ekonomik olarak olumlu katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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