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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye’de başarılı öğrenciler için gezi programı düzenlendi

İHA

Ünye’de başarılı öğrenciler için gezi programı düzenlendi

Ordu’nun Ünye Belediyesi, eğitim ve kültür gezi programı çerçevesinde ilçe genelinde başarılı kız öğrencileri gezi için İstanbul ve Çanakkale’ye uğurladı.
Ünye Belediyesi ile Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen gezi programları çerçevesinde , geçtiğimiz hafta ilçe genelinde başarılı erkek öğrenciler İstanbul ve Çanakkale gezilerine gönderilmişti. Kültür turları dahilinde yine ilçe genelinde sınavlarda başarılı olmuş 42 kız öğrenci, kültür ve gezi programına uğurlandı. Program ile öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde hem Çanakkale’yi hem de İstanbul’daki tarihi mekanları ziyaret edecek.
İstanbul ve Çanakkale gezilerine katılacak olan öğrencileri uğurlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, burada öğrencilerle yaptığı sohbette, “Bu vatan için ne bedeller ödendiğini siz değerli evlatlarımız görsün istedik. Sizler şanlı tarihimize bir kez daha şahit olup geleceğini de ona göre planlayacaksınız, oralardan istifade edin. Orada verilen mücadeleleri ve bu toprakların bizlere nasıl emanet edildiğini yaşayarak görmenizi istiyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.
Öğrencilerin ilçeden uğurlanma programına katılan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise öğrencilerin seyahat ve konaklama harcamalarının belediye tarafından karşılanacağını ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler düzenlenen programın ardından gezi otobüsüne binerek, İstanbul ve Çanakkale’ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

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