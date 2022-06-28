Altınordu’da tarihi sokaklar yenileniyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile tarihi mahallelerdeki sokak ve caddeler yenilenerek, estetik görünüme kavuşturuluyor.

Turizm kenti iddiası ile birçok çalışma ve altyapının hayata geçirildiği kentte konumu ve geçmişi ile doğal bir cazibe alanı olan tarihi mahalleler, şehrin tarihi ve dokusuyla uyumlu estetik üstyapı çalışmaları sonunda estetik görünüme kavuşuyor. Aziziye, Saray, Zaferimilli, Taşbaşı, Kirazlimanı ve Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan Gazi ve Taşlıpınar Sokak’ta altyapının ardından başlayan üstyapı çalışmaları ile 4 bin metrekarelik alanda belli bir seviyeye gelen dekoratif doğal begonit taşlarla yapılan sokak yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde begonit kesitli dekoratif kaldırımlar, sokakların görselliğine estetik katarken, tarihi mahalleleri birbirine bağlayan güzergahta devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kent merkezinde devam eden çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, titiz ve yoğun bir mesai yürüttüklerini belirtti. Aziziye Mahallesi’nden başlayan ve Güzelyalı Mahallesi’ne kadar devam eden önemli bir güzergahta tamamlanan altyapının ardından başlayan üstyapı çalışmalarının hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Tören, “Mahallelerimizin tarih kokan sokaklarını asfalt yerine tarihi dokuya, kent estetiğine, mekanın ruhuna uygun bir şekilde dekoratif doğal begonit taşlarla yenileyerek, estetik bir yapıya kavuşturuyoruz. Şehrimizi geçmişten günümüze bağlayan tarihi semtlerimizin zamanın ve mekanın ruhuna uygun bir şekilde yaşatılması için titiz bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Yürütülen çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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