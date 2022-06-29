Hayat pahalılığını çözmek için faizi artıran ve tepki toplayan ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı sistem Ordu’da 2001 yılında bir itfaiye erinin tatbikat sorasında yanlışlıkla çıkarttığı yangına benzetildi.

ABD Merkez Bankası (FED) ülkedeki enflasyonu kontrol altına almak için son 28 yılın en yüksek faiz artırımına gitti. Yukarı yönlü 75 baz puanlık güncelleme yapılan faiz artırımı tepkilere yol açtı. FED’in enflasyonu çözmek uyguladığı sistem, ‘insanları fakirleştireceği’ düşüncesi ile ülkede tepkilere yol açtı.

Ekonomik durgunlukla ilgili söylentilerin gölgesinde ABD'de yapılan açıklamalarda faizlerin artmaya devam edebileceğiyle ilgili söylemlerin "felakete yol açabileceği" belirtilirken, geçmişte Türkiye'de yangın tatbikatıyla ilgili bir görüntü yeniden gündem oldu.

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