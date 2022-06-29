Altınordu’da 43 mahallenin beton yol çalışması tamamlandı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile şimdiye kadar 43 mahalledeki beton yol çalışmaları tamamlandı.

Altınordu Belediyesi tarafından kent merkezinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ederken, kırsal mahallelerde ise beton yol çalışmaları devam ediyor. Belediyenin 70 mahalleyi kapsayan beton yol çalışmaları çerçevesinde Karapınar Mahallesi’nde ulaşımın güçlükle yapıldığı 4 sokağında beton yol çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Yapılan beton yol çalışmaları ile şimdiye kadar 43 mahallenin ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu.

Ulaşım ağındaki yolların kalitesini yükseltmek amacıyla yol yapım çalışmalarında sürekli olarak devam ettiklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Hem merkezde, hem kırsal mahallelerimizde altyapı ve yol yapım çalışmalarımız büyük bir hızla sürdürüyor. Uzun yıllardan beri bu yolların çilesine ve zahmetine katlanmış olan vatandaşlarımıza bundan sonra beton yol ulaşım konforunu sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ulaşımda olduğu gibi hayatın her alanında şehrimize ve hemşehrilerimize en üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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