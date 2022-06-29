CHP'li Karaca: Ek bütçenin 3´te 2´sinin yükü emekçinin omzuna yükleniyor

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Mecliste görüşülmekte olan bütçe kanunu teklifine ek bütçenin 3´te 2´sinin yükü yine maalesef emekçi kardeşlerimizin omzuna yükleniyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Ordu İl Başkanlığı´nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ek bütçe teklifi üzerinden iktidarı eleştiren Karaca, "Ek bütçe kanun teklifi Büyük Millet Meclisi´nde görüşülüyor. Bu kanun teklifinde ne var? Bu kanun teklifinde vatandaşa, dar gelirliye vergi var. Bütçe gelirlerinde bakıyoruz, 3´te 2´si dar gelirli yoksul vatandaşlarımızdan alınacak olan vergiler var. Yani şu anda Meclis´te görüşülmekte olan bütçe kanunu teklifine ek bütçenin 3´te 2´sinin yükü yine maalesef emekçi kardeşlerimizin omzuna yükleniyor" diye konuştu.
Karaca, "Bir yıl boyunca toplamak istedikleri ve 6 ayda topladıkları verginin 40 milyar lirası kur korumalı mevduat sistemiyle dolar baronlarının cebine gitti. 10 milyar lirası kamu-özel iş birliği ile yap-işlet-devret projelerinde yol, köprü, havaalanı yani geçilmeyen yol, geçilmeyen köprü, uçulmayan havaalanındaki yandaşların cebine gitti. 89 milyar lirası da nereye gitti; faiz baronlarının, tefecilerin cebine gitti. Ek bütçe üzülerek ifade etmek istiyorum ki; yine bu saydığım üç kalemde yandaşlara aktaracak hazinede para kalmadığı için yeniden onlara para aktarmak, yoksulu daha da yoksullaştırmak, insanlarımızın sofrasındaki bir lokma ekmeğe göz diken bütçedir" dedi (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-06-29 16:55:13
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