Ordu’da ikinci el araç fiyatına kurbanlıklar satışta Ordu’da 1 ton 100 kilogramlık ikiz boğalar ikinci el araç fiyatına satılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarında müşterilerini beklerken, pazarda bulunan iki boğa ise ikinci el otomobil fiyatına satılıyor.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kurbanlık pazarında onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar müşteriler tarafından satın alınmaya devam ediyor. Besiciler tarafından bir yılda yetiştirilen ikiz boğalar ise heybetleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık her biri 1 ton 100 kilogram ağırlığında olan ikiz boğalar 150 bin TL'ye satılmayı beklerken, bazı vatandaşlar ise boğalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle Akkuş, Çaybaşı, İkizce gibi birçok farklı ilçelerden kurbanlık getiren satıcılar fiyatların geçen yılki fiyatlara göre bu yıl zamlı olduğunu söyleyerek, artışın yem fiyatlarına bağlı olduklarını ifade etti.

Yıllardır besicilik yaparak pazarda her yıl besili hayvanları sattığını ifade eden ve ikiz boğaları ikinci el araç fiyatına satan Şevki Gözütok, “Biz bu boğalarımıza saatinde yemini vererek özenle bebek gibi baktık. Gereken ilaçları ve tedavileri varsa onları da yaptık. Zaten bu hayvanlarımızın fiyatlarını sadece soruyorlar. Herkes alamıyor. Fiyatları ise 100150 arasında satılıyor. Bazı vatandaşlar gelerek fotoğraf çektirip gidiyorlar” dedi.

Kurban pazarında her yıl babasıyla beraber koyun satışı yapan Ahmet Can Karakaş ise “Küçükbaş hayvan satışlarımız şu güzel gidiyor. 150’ye yakın hayvan satışımız oldu. Satılan 600 hayvanımız var, yetmez diyerekten 300 tane daha getirerek pazarda satmayı düşünüyorum. Geçen seneki fiyatlar ile bu senenin fiyatları ise aynıdır” diye konuştu.

Pazarda ise satıcılara zabıtalar tarafından sahte para uyarısı da yapılarak dikkatli olmaları istendi.

