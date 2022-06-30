Silahla oynarken kardeşini vurdu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde evde yalnız kaldığı esnada silahla oynayan kardeşlerden birisi, tabancanın ateş alması sonucu kazara kardeşini vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi Fatih mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oyun oynamaya başladı. Bu esnada T.A. (17) isimli çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu kardeşi Emirhan A.'yı (15) vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Kafasından vurulan küçük çocuk, bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki kardeşin 18 yaşından küçük olduğu, olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

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