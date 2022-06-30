Silahla oynarken kardeşinin ölümüne yol açtı

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Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde silahla oynayan iki kardeşten biri tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Köklük Mahallesi Fatih mevkisinde meydana gelen olayda T.A(17) isimli çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu kardeşi Emirhan A’yı(15) yaraladı. Kafasından vurulan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Ordu’ya götürüldü. Cenazenin yarın Çaybaşı Köklük Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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