Ordu'da patpat devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü

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Mustafa KIRLAK/KUMRU (Ordu), (DHA)ORDU'nun Kumru ilçesinde devrilen tarım aracı patpattaki Emine Boşnak (57) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Boşnak (57) yaralandı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Boşnak´ın kontrolünü kaybettiği patpat devrildi. Kazada Boşnak ile yanındaki eşi Emine Boşnak yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine Boşnak, kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kumru Mustafa KIRLAK

2022-07-01 12:15:06



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