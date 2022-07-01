Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları hızlandı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları hızlandırıldı.

Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmaları sürdüren Altınordu Belediyesi ekipleri, hayata geçirdiği altyapı ve ulaşım yatırımları ile ilçenin uzun ömürlü ve modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Kırsal mahallelerde yılların sorunlarına kalıcı çözüm olarak yapılan beton yol çalışmaları devam ederken, kent merkezinde de şehrin çehresini değiştiren alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Selimiye Mahallesi’nde alt ve üst yapı çalışmaları başlatan ekipler, tarihi mahallelerde başlattığı dekoratif doğal begonit taşlarla sokak yenileme uygulamasını da yaygınlaştırıyor.

Merkezde ve kırsalda birçok noktada çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Tüm çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı bir plan ve program dahilinde tamamen belediyemizin öz kaynakları ile sürdürüyoruz. Yaşanabilir ve modern bir şehrin ilk şartı olan sağlıklı altyapı için mahallelerimizi adeta şantiyeye çevirdik. Çoğu yerlerde yıllardır kazma dahi vurulmamış sokaklarımızı alt ve üstyapısı ile modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız sonunda kentimizin özellikle tarihi sokakları herkesin gezip görmek isteyeceği bir güzelliğe kavuşuyor. Kent kimliği ve estetiği öncelikli bu özel çalışmalarımız tarihi mahallelerimizde devam edecek” dedi.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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