Ağabeyinin kazara vurduğu Emirhan, toprağa verildi

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Mustafa KIRLAK/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)ORDU'da T.A.'nın (17), babasına ait tabancayla oynarken kazara başından vurarak ölümüne neden olduğu kardeşi Emirhan A. (15), toprağa verildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. ile kardeşi Emirhan A., iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesi üzerine odaya giren aile bireyleri Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emirhan A.'nın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Köklük Merkez Camisi'ne getirilen Emirhan A. için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Emirhan A.´nın cenazesi, namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çaybaşı Mustafa KIRLAK

2022-07-01 14:40:12



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