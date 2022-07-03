Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu (2)



ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ordu'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dalgıç ekibi, sert dalgalar nedeniyle suda zor anlar yaşadı. Olayı duyarak kıyıya gelen gencin yakınları da arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Bot ve drone ile su yüzeyi taranan bölgede, Akkaya'nın izine rastlanılmadı. Ara verilen arama çalışmaların, yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı belirtildi.

`DALGALAR CANKURTARANLARI DİĞER TARAFA SÜRÜKLEDİ´

Olay gören görgü tanığı Yahya Akçiçek, akıntının hızlı bir şekilde genci sürüklediğini söyledi. Akçicek, "Olay gözümüzün önünde gerçekleşti. Çocuk suya girdi. Çaprazlama olarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çok hızlı bir şekilde su çekti onu oraya kadar. Dalgaların arkasında baya bir mücadele etti. Biz buradan cankurtaranlara işaret ettik. Cankurtaranlar koşarak geldiler. Gösterdik, 'çocuk orada dedik' ama denize giren cankurtaranların hepsini su diğer tarafa çekti. Cankurtaranlar çocukla farklı yönlere gittiler. Bütün herkes sağ tarafa gidiyordu" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2022-07-03 23:31:37



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