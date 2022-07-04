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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmendi, şimdi rölyef ustası oldu

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Selami Ak, 10 yıl önce gittiği kursla hayatını değiştirerek rölyef ustası oldu.

Emekli öğretmendi, şimdi rölyef ustası oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Selami Ak, 10 yıl önce gittiği kursla hayatını değiştirerek rölyef ustası oldu.
Uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapmasının ardından emekliliğe ayrılan ve gittiği kursta rölyef çalışması öğrenen 65 yaşındaki Selami Ak, kendisini sanata vererek çeşitli çalışmalar yaptı. 10 yıldır devam ettirdiği rölyef çalışmaları sayesinde 125 adet resim ortaya çıkaran Ak, Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde açtığı sergisinde eserlerini sanatseverlerle paylaştı. Binlerce çeşit parçaları bir araya getirerek hayal gücünü de kullanan Selami Ak, hedefinin ise insanlara sanatı sevdirmek olduğunu söyledi.

“Bu sanata gecemi gündüzümü kattım”
Rölyef çalışmalarını titizlikle yıllardır sürdürerek gecesini gündüzünü sanata verdiğini söyleyen 65 yaşındaki emekli öğretmen Selami Ak, “Ben 1980 yılında öğretmenliğe başladım ve 47 yaşımda emekli oldum. Emekli olduktan sonra biraz sanata merakımdan dolayı bir şeyler yapmak için rölyef resim yapmak istedim. Daha sonra kursa gittim ve oradan aldığım eğitimle ilk rölyef resmimi yaptım. Daha sonra rölyef sanat çalışmalarımı geliştirerek bu işe gecemi gündüzümü katarak merak saldım. Bu çalışmaların sonunda sanat anlamında ortaya bir şeyler koyduğum zaman bu beni daha da teşvik etti. On yıldan beridir bu rölyef sanatını yaparak kendimi mutlu hissediyorum. Hatta bazı rahatsızlıklarım nedeniyle kendimi sanata vererek moral ve motivasyonla sağlığıma kavuştum” dedi.
Yaptığı çalışmalarla insanların sanata olan ilgisini ve sevgisini artırmak olduğunu söyleyen Selami Ak, genelde doğa resimleri çizmeyi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

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