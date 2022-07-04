Ordu’da 5 katlı binada yangın

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Ekipler, yan taraflardaki binalara da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, ilçeye bağlı Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan 5 katlı bir binadan dumanların çıktığını fark eden çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, polis, elektrik ve doğalgaz arıza ekipleri sevk edildi. Alanda güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra itfaiye ekipleri, 5 katlı binadan başlayan yangına müdahale etmeye başladı.



Yangın, yan tarafta bulunan binalara da sıçradı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat önce başlayan yangına müdahalelerini sürdürürken, büyüyen yangın yan tarafta bulunan iki binaya daha sıçradı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangınla mücadele sürüyor.

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