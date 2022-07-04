Yüzme bilmeyen Resul, fotoğraf çekilirken akıntıya kapılmış



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde denizde kaybolan Resul Akkaya´yı (23) arama çalışmaları sürüyor. Yüzme bilmeyen Akkaya'nın, kuzenleriyle birlikte fotoğraf çekilmek isterken sert dalganın çarpması sonucu akıntıya kapılıp sürüklendiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi´nde meydana geldi. Kuzenleriyle birlikte serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Resul Akkaya kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi ile deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama başlatan ekipler, sert dalgalar nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması ve dalganın şiddetini arttırması nedeniyle ara verildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. Yaklaşık 14 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama faaliyeti yürütürken, botlar ve dron ile de deniz üstünde çalışma yaptı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı bir helikopter de destek verdi.

YÜZME BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Yüzme bilmediği belirtilen Resul Akkaya´nın kuzeniyle fotoğraf çekilmek istediği sırada sert dalganın vurması sonucu dengesini kaybederek suya düşerek akıntıyla birlikte sürüklendiği bildirildi.

Resul Akkaya´yı arama çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2022-07-04 12:48:04



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