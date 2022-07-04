Yüzme bilmeyen Resul, fotoğraf çekilirken akıntıya kapılmış (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde denizde fotoğraf çektirdiği sırada sert dalganın çarpması sonucu suya düşen ve akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek kaybolan Resul Akkaya'nın (23) cansız bedeni bulundu. Boğulduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında kıyıya vuran Akkaya'nın cansız bedeni, ekipler tarafından karaya çıkartıldı. Akkaya'nın cenazesi, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Akkaya'nın cansız bedeni sudan çıkartıldığı sırada gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2022-07-04 19:15:28



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