Ordu'da gürültü kavgası: 2 ölü Baba ve oğlu, komşuları tarafından vurularak öldürüldü

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ordu'da komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref I.(52) isimli komşu, Gökhan Kurt (46) ve oğlu Batuhan Kurt (23) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Komşuların bina önündeki tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt’a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan babaoğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği alanda polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Şeref I.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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