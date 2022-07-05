'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü 

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)- ORDU'da, komşular arasında gürültü meselesinden çıkan kavgada Şeref I. (52), Gökhan (45) ile oğlu Batuhan (23) Kurt'u tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref I., iddiaya göre, komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşünce Şeref I., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul, ağır yaralanırken, çevredekiler de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Baba ve oğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şeref I. da gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Ahmet BAYRAK

2022-07-05 11:20:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.