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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat mühendislerine dron eğitimi

İHA

Ziraat mühendislerine dron eğitimi

‘Yeni Tarım Teknolojileri Kullanımı ile Girişimciliği Artırıyoruz Projesi' kapsamında Perşembe Ziraat Odası tarafından ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve özel tarım danışmanlarına dron uçurma eğitimi verildi.
Eğitime Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve ziraat mühendisleri ile teknikerleri katıldı.
Eğitimde yeni tarım teknolojisinden olan uydu ve dronlardan elde edilen görüntülerden bitkinin gelişimi, bitki sağlığı, bitkideki ilaçlama, gübrelemede maliyet değerlendirilmesi yaparak, su kullanımını optize ederek verim, rekolte ve hasar tespit hesaplamaları yapmak amaçlanıyor.
Yapılan eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Arslan Soydan “Şu anda verilen bu eğitim çalışması aslında bölgemizde yapılmayan kamuoyu tarafından üreticilerimiz tarafından da talep edilen bir konu. Bu konu ile ilgili tarım alanlarında hastalıklar, zararlılar, fındık çotanakları, bahçe yapısı gibi bir nevi tarımın röntgeninin çekilmesi gibi dron ile algılanmanın yansıtılması ve tespit yapılmasıyla ilgili bir eğitim yapıyoruz. Bu eğitimi ilgili Anadolu Kalkınma Derneği ile irtibat kurarak ziraat odaları olarak DOKA’ya sunmuş olduğumuz proje de geçmiş oldu. Buradan tabii ki Anadolu Kalkınma Derneği ve DOKA’ya teşekkür ediyoruz. Böyle bir projeyi de ortak kurumlarıyla beraber yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 30 kişilik bir ekibin eğitim aldığının belirten Soydan, “Burada da yaklaşık 2530 kişilik teknik insanlar var proje 1535 yaş arasındaki gençlerden oluşturuluyor. Özellikle ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve özel tarım danışmanlarından oluşan eğitim alan vatandaşlarımız var. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber irtibat içerisindeyiz müdürlükten de önemli sayıda katılımcılarımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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