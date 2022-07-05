Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, huzurevi sakinlerince hazırlanan sergi açılışına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ordu’da huzurevin sakinleri ile Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kişiler tarafından hazırlanan ürünlerin serginin açılış programına katıldı.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Altınordu ilçesinde bulunan Ahmet Cemal Mağden Huzurevini ziyaret ederek ‘Eskimeyen Düşler Sergisi’nin açılışına katıldı. Açılışa ayrıca, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, personeller ve huzurevinde kalan misafirler de katılım sağladı.

Sergi açılışının ardından huzurevi personeli ve misafirlerinden oluşan halk oyunları ekibi bir gösteri yaptı. Ordulu Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu da halk oyunları ekibine eşlik etti.



"Ziyaretlerimize ilk defa Ordu’dan başladık”

Gösteri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, “Yaz döneminde özellikle birimlerimizi gezelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın müdürlüklerini gezelim, herhangi bir eksikleri ihtiyaçları var mı bunları belirleyelim, arkadaşlarımızın halini ve hatırını soralım istedik. Tabii, öncelikli olarak huzurevlerimizde engelli yurtlarımızdaki misafirlerimizin, çocuklarımızın herhangi bir sıkıntısı var mı, bizim onlara dönük yapabileceğimiz bir şey var mı diye görüşelim, personelimiz ile de hasbihal edelim istedik. İnşallah bu yaz döneminde gezebildiğimiz kadar şehir gezeceğiz. Bakan yardımcıları olarak biz ziyaretlerimize ilk defa Ordu’dan başladık” dedi.

Bakan Yardımcısı Duran daha sonrasında sergiyi gezerek eserleri yapan kişilerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.