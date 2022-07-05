Ordu’da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi Olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ordu'da, komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürülen babaoğul, son yolculuğuna uğurlandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Şeref Işık (52) isimli komşu, Gökhan Kurt (46) ve oğlu Batuhan Kurt (23) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Şeref Işık, yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt’a evlerinin önünde ateş açtı. Kurşunların hedefi olan babaoğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Babaoğul için, Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Burada alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan, Yukarıtepe Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.



Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen katil zanlısı Şeref Işık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, babasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.I., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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