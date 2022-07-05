Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ordu´nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi´nde Sivil Savunma Köprüsü´nde meydana gelen ve Akılay Cansu Yılmaz´ın (28) hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hadi Temel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edildi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen Temel, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)Murat KIRLAK/ORDU,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-05 19:13:04



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