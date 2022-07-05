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Ordu'da doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

DHA

Ordu'da doktoru darbeden şüpheli tutuklandı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da hastane acil servisinde pratisyen hekim Dr. Aykut Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Güzel (19), tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisi´nde meydana geldi. Hastaneye gelen Gökmen Güzel, iddiaya göre bir başka hastaya müdahale eden doktorlardan `ben daha acilim´ diyerek, önceliğin kendisine verilmesini istedi. Bu sırada Güzel ile hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim  Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen Güzel, Yılmaz'ı darbetti. Beyaz kod ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Gökmen Güzel´i gözaltına aldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Güzel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökmen Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-07-05 19:31:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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