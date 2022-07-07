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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyetten uyuşturucu tacirlerine operasyon

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ordu’nun Ünye ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe merkezinde torbacı veya sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüpheli gördükleri otomobili durdurmak isteyen emniyet güçleri, şüphelilerin araçla hızla kaçması üzerine takibe aldı. Şahısların ara sokağa girmesi üzerine sokak aralarında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Bir ara sokakta kıstırılan araçtaki şüpheliler E.Y ile A.E’nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda matofin, bonzai, ekstazi, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. ve A.E., Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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