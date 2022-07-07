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Karadeniz’in en büyük mezbahası hazır AB standartlarındaki tesis kurban bayramı süresince 15 personel ve 10 araçla vatandaşların hizmetinde olacak

İHA

Karadeniz’in en büyük mezbahası hazır AB standartlarındaki tesis kurban bayramı süresince 15 personel ve 10 araçla vatandaşların hizmetinde olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde yapılan, Doğu Karadeniz’in en büyük Hayvan Mezbahası ile Hayvan Toplama ve Satış Merkezi’nde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasının ardından yapımı tamamlanan ve Avrupa Birliği (AB) standartlarında olan tesis binlerce vatandaşa kurban bayramı süresince hizmet verecek.

Uluslararası standartlarda, hayvan refahına uygun, sağlıklı ve hijyenik et üretimi yapabilecek donanıma sahip ve günlük 200 adet büyükbaş ve 300 adet küçükbaş kapasiteli mezbaha Kurban Bayramı süresince 15 personel ve 10 araçla vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca günlük 1000 adet büyükbaş ve 1000 adet küçükbaş hayvanın barınabildiği Hayvan Toplama ve Satış Merkezi’nin kapasitenin bu bayramda yüzde 100 dolu olması bekleniyor.

Sağlık kurallarına uygun, tam donanımlı, hijyenik bir tesis
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde hizmete açılan Fatsa Kapalı Hayvan Mezbahası ile Hayvan Toplama ve Satış Merkezi toplam 34 bin 760 metrekare alan üzerine inşa edildi. Mezbaha içerisinde 8 adet büyükbaş ve 5 adet küçükbaş padoku bulunuyor. Alan içerisinde mezbaha binası, padok binası, hayvan pazarı binası, idari bina, nizamiye binası gübre deposu, deri deposu, kan deposu ve arıtma tesisi ile kesim makinaları yer alıyor. Kurban Bayramı süresince günlük 200 adet büyükbaş ve 300 adet küçükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirilecek. Kesimler 2 veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde Hayvan Toplama ve Satış Merkezi’nde kapasitenin yüzde 100 dolu olması bekleniyor. Bu tesiste günlük 1000 adet büyükbaş ve 1000 adet küçükbaş ile vatandaşlara hizmet verecek.

“Çok temiz ve kaliteli bir tesis”
Uluslararası standartlarda, hayvan refahına uygun, sağlıklı ve hijyenik kesimin yapıldığı tesisten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, “Öncelikle böyle bir tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok temiz ve kaliteli bir tesis. Her şey sistemli işliyor. Bir taraftan kurbanlık hayvanımızı veriyoruz, diğer taraftan kesilmiş ve parçalara ayrılmış olarak geri alıyoruz. İlimize yakışır bir tesis. Bizler çok memnunuz. Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kesim için randevu alın
Vatandaşların Ordu Büyükşehir Belediyesinin 7 ilçede bulunan 8 kesim yerinden kurban kesim sırası almak için arayabilecekleri telefon numaraları ise şöyle:
1Altınordu Mezbahası İletişim: 0533 601 3022
2Eskipazar Kurban Kesim Ünitesi İletişim:0532 657 16 30
3Akkuş Mezbahası İletişim: 0535 707 7877
4Fatsa Mezbahası İletişim: 0546 571 27 86
5Gölköy Mezbahası İletişim: 0532 605 02 34
6Ünye Mezbahası İletişim: 0542 235 57 52
7Aybastı Mezbahası İletişim: 0533 497 19 50
8Kabadüz (Çambaşı) Mezbahası İletişim: 0536 880 25 69

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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