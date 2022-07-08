Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 27. Türkiye Çalışma Grubu ve 7. Genişleme Günü Toplantısı'nda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Birliği'ne ortak akıl geliştirme çağrısında bulundu. ‘Aklın yolu birdir’ atasözünü hatırlatan Başkan Güler, göç başta olmak üzere birçok konuda tüm imkânların hep birlikte, bir arada kullanılmasını vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 27. Türkiye Çalışma Grubu ve 7. Genişleme Günü Toplantısı'na katıldı. Birçok delegasyonun bulunduğu ve iki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde Türkiye ve Avrupa Birliği arasında meydana gelen güncel gelişmeler konuşulurken, ikinci bölümde ise gündem gençler oldu.



“Aklın yolu birdir”

Toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri ve güncel konular üzerine değerlendirmelerde yaparak tecrübe paylaşımı ve ortak akıl geliştirme çağrısında bulundu.

Türkiye’nin yaşadığı tecrübelerle göç ve UkraynaRusya savaşı başta olmak üzere birçok konuda çözüme ulaşabilecek ülke olduğunun altını çizen Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Ele alacağımız konulardan bir tanesi göç meselesi. Ukrayna konusunda dengeler bozuldu. Aylardır bu konu somut bir şekilde çözülemiyor. Bu çözüm noktasında Türkiye önemli bir rol alacak, çözüme ulaşacak ülkelerden bir tanesi. Bizim aynı zamanda deneyimler konusunda da büyük zenginliğimiz var. Yıllardır Suriye konusu ve Irak’taki göç meselesini ciddi bir şekilde paydaşlarından bir tanesi olarak işin içerisindeyiz. Onların eğitim dahil sorunlarını çözüyoruz, dev hastaneler yaptık. Bu uygulamalar AB içinde yeni uygulamalar. Bu konuda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmamız çok önemli. Sağlıkta, eğitimde, istihdamda biz milyonlarca Suriyeliyi biz şu anda eğitiyoruz, hayatlarını idame ettiriyoruz, aramızda hiçbir fark gözetmeden eşit şartlarda onlarla birlikte yaşıyoruz. Göç konusunda tecrübeliyiz. Belki yıllarca sürebilecek, umarım sürmez, UkraynaRusya Savaşını Avrupa yeni yaşayacak. Bu tecrübeleri paylaşmakta önemli. Biz şu anda yaptığımız çalışmalarla milyonlarca Türk, Belçika’da, Almanya’da, Avusturya’da, Hollanda’da zaten yaşıyorlar, biz bu işin içindeyiz. Bu bakımdan bence yapılması gereken bekleme işini ortadan kaldırıp biran evvel kaynaklarımızı, imkânlarımızı, fırsatlarımızı bir arada kullanmalıyız. Bunun için ‘aklın yolu birdir’ diye bir söz vardır Türkiye’de. Yapmamız gereken şey bunu çok ciddi bir şekilde ele almaktır.”

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