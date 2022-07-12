Ordu'da Gaye Aksu rüzgarı esti

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Gaye Aksu, binlerce kişiyi coşturdu.

Aslen Ordulu olan Gaye Aksu, Ünye Belediyesi tarafından organize edilen festivalde sahneye çıktı. Aksu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen parçalarını seslendirdi.



“Ünye vizyon sahibi insanlara ait bir şehir”

Ünye’nin farklı bir ilçe olduğunu ve vizyon sahibi kişilere ait olduğunu ifade eden Gaye Aksu, “Bu akşam burada bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürler. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Başka bir konser programından geldik ve bu meydanda binlerce kişinin bir arada olmasını beklemiyordum. Yorgunluk vardı ancak sizleri gördükten sonra bizlerde de yorgunluk kalmadı. Ünye her zaman başka, farklı ve vizyon sahibi insanlara ait olmaya devam ediyor. Ünye’yi uzun zamandır görmemiştim. Bizleri konser vesilesiyle sizlerle buluşturan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konserde vatandaşlara seslenen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “İki yıl dünyamızın ve ilçemizin bir anlamda pandemi sürecinden geçtiği sıkıntılarını hep birlikte yaşadık. Pandemi ve kovidin azalmasıyla birlikte Ünye’nin temmuz ayında yaptığı güzel organizasyonlarla yeniden buluşma fırsatı bulduk. Ve sizlerle birlikte bu akşamda çok güzel müzik dinletisiyle birlikte vakit geçirmenize vesile olan kıymetli sanatçımız Gaye Aksu’ya bizlere bu keyfi yaşattığı için teşekkür ederim. Yine Ramazan Bayramı’nı pandemisiz geçirmemizin ardından Kurban Bayramı’nı ise gurbetteki hemşerilerimizin gelmesiyle beraber birlikteliğimizi coşkuyla taçlandırdık. Bu anlamda hepimizin bayramı hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.

Konser sonunda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Türk halk müziği sanatçısı Gaye Aksu’ya çiçek takdim ederken, vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.