Ünye 1957 Spor’da yeni başkan Osman Karayiğit oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye 1957 Spor’da yeni başkan Osman Karayiğit oldu

İHA

Ünye 1957 Spor’da yeni başkan Osman Karayiğit oldu

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan adayı çıkmayan Ünye 1957 Spor’un yeni başkanı, iş insanı Osman Karayiğit oldu.
Ünye 1957 Spor Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karayiğit, düzenlediği basın toplantısı ile takımın bundan sonraki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Takımın yeni başkanı olarak ilk açıklamayı yapan Karayiğit, tek gayelerinin takıma sahip çıkmak olduğuna değindi.
Takımın, geçmişten bugüne kadar geldiği ve bundan sonraki hedeflerinin konuşulduğu programa, eski başkanlardan Osman Çakıroğlu ve Hamza Alp ile birlikte basın mensupları ve Ünye 1957 Spor’a destek vermek hedefiyle gelen misafirler katılım gösterdi. Eski başkanlar Osman Çakıroğlu ve Hamza Alp, yeni yönetimin yanında olduklarını ifade ederek başarılar diledi.

"Kısa süreli vaatlerle işimiz yok, yolumuza bakacağız"
Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı Osman Karayiğit, burada yaptığı değerlendirmede takım adına destek beklediklerini ifade ederek, kısa zaman içerisinde yönetim kurulu oluşumu ve transfer sürecinin başlayacağını söyledi. Karayiğit, "Başarılı bir dönem geçiren Mehmet Ali Durak yönetiminin görevden ayrılması sonucu takımın kayyuma kalması bizi de derinden üzmüştür. 20 gündür kamuoyunun teveccühüyle birlikte belediye başkanımız ve kaymakamımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Ünye 1957 Spor'u kayyumdan kurtarıp yeni yönetimimizi oluşturduk. Takımımıza sahip çıkmak için bu yola baş koyduk. Hedefimiz kısa süreli değil, uzun vadeli planlamalara dayanmaktadır. Ünyelilerden ve Ünye 1957 Spor'a sevdalılarından da takıma destek bekliyoruz. Gayemiz her zaman takımımıza sahip çıkmaktır. Yönetimimiz birkaç gün içinde belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.
Ünye 1957 Spor eski başkanlarından Osman Çakıroğlu, yeni yönetimin yanında olduklarını ifade ederek, "Sevgili başkanımızın önderliğinde değerli arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İnşallah yıllık hedefler değil, uzun süreli başarılarla birlikte yeşilbeyaz sevdamızı yeniden heyecanla yaşatacağız. Kısa sürede yönetim kurulu üyeleri oluşumu, hedef ve planlamalar, transfer süreci şeklinde yolumuza devam edeceğiz. Sezon yavaş yavaş başlamak üzere ve biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler takımımızı aslında sahipsiz bırakmadık ve gerekli birtakım çalışmalar yaptık. Biz inanıyoruz ki en güzel günler Ünyelileri bekliyor" ifadelerine yer verdi.
Toplantı, yeni yönetimi tebrik ve fotoğraf çekimleri ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye'de deniz üzerinde korkutan hortum
YEREL HABERLER Ünye'de deniz üzerinde korkutan hortum
Fındık bahçesinde ot biçerken elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde ot biçerken elektrik akımına ...
Ordu'da Gaye Aksu rüzgarı esti
YEREL HABERLER Ordu'da Gaye Aksu rüzgarı esti
Kırkpınar´ın rövanşı Ordu´da alındı
YEREL HABERLER Kırkpınar´ın rövanşı Ordu´da alındı
Ordu’da düzenlenen yağlı güreşler finalinde başpehlivan Hasan Cengiz oldu Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yağlı Güreşler Festivali’ne, 8‘i altın kemer sahibi 52 başpehlivan, toplamda 395 güreşçi katıldı
YEREL HABERLER Ordu’da düzenlenen yağlı güreşler finalinde ...
Ordu’da su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Balkonunda otururken sırtından vurulan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 ...
Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi
YEREL HABERLER Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi
Ünye’de bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Ünye’de bayramlaşma töreni
Fatsa’da kent bayramlaşması
YEREL HABERLER Fatsa’da kent bayramlaşması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.