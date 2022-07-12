Aslancami’de festival coşkusu

Ordu’nun Fatsa Belediyesi’nin organizasyonunda ‘Geleneksel Aslancami Festivali’nin 7’incisi gerçekleştirildi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar,

Anadolu Yakası Aslancami Köyü Derneği, Ordu Fatsa Hacıköy Güzelleştirme ve Sevenleri Derneği ve Fatsa Aslancami Çevre Köyleri Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de katkı sağladığı 7’nci Aslancami Köyü Festivali, ses sanatçısı Derya Kuşçu’nun konseri ile başladı. Festivalin açılış konuşmasını İstanbul Aslancami Dernek Başkanı Nihat Coşkun gerçekleştirdi. Başkan Nihat Coşkun festivalin düzenlenmesinde organizasyonun bütçesini üstlenen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar festivalde yaptığı konuşmada, Aslancami’nin tarih boyunca çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Tarih boyunca burada şenlikler etkinlikler düzenlenmiş. 2 yıllık bir pandemi döneminden sonra burada 7’cisi düzenlenen bu organizasyonda vatandaşlarımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şenlikler bizim gelenek ve göreneklerimizin örf ve adetlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında en kıymetli organizasyonlardır. Dernek yöneticilerinin gayretleri ile güzel bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Geleneksel hale gelmiş bu etkinliği inşallah gelecek yıl çok daha güzel bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Gelecek yıl halı sahası bitmiş bir Aslancamide bir araya gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

Festivale katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin vatandaşlar ile buluşma noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Ptotokol konuşmalarından sonra Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları İlker Taze, İbrahim Çapkın ve Ali Can Taze parodileri ile festivale katılanları eğlendirdi.

Aslancami Köyü Festivali’nde 100 bin TL ile en fazla parayı veren, İstanbul’da iş insanı olan Turgay Çetin ağa oldu. Ağa Çetin’in ağalık yeleğini, şapkasını ve tespihini Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar takdim etti. Festivalin son bölümünde ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Beyoğlu ve Grup Tek katılımcıları şarkıları ile eğlendirdi.

Düzenlenen etkinliğe Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Ünsal, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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