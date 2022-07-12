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Ordu’da atlar kıyasıya yarıştı Ordu’da rahvan at yarışlarında 18 yaşındaki en genç jokey birinci oldu

İHA

Ordu’da atlar kıyasıya yarıştı Ordu’da rahvan at yarışlarında 18 yaşındaki en genç jokey birinci oldu

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde atlar kıyasıya yarıştı.
Ünye Binicilik Tesislerinde, Atlı Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ünye Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda kıyasıya mücadele yaşandı. Farklı kategoride yarışan atlar, sahiplerine kupa ve para ödülü için depar atarken, yarışların en gözde binicisi ise 18 yaşındaki en genç jokey Hatice Ovalı oldu. Ovalı, bindiği 'Abraş' isimli atıyla dörtnal kategoride yarışın birincisi olarak kupa ve para ödülünün sahibi oldu.
Düzenlenen yarışlarda konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ramazan ayı ile birlikte pandeminin gevşemesi ile daha önce Atlı Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonuyla güzel bir yarışı burada izleme fırsatı bulmuştuk. Akabinde 21. Uluslararası Kültür, Sanat, Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde Ünye Belediyesi olarak bu gün düzenlediğimiz yarışlarımızda bizlere görsel bir şölen sunan yarışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Yarışın en genç binicisi 18 yaşındaki Hatice oldu”
Düzenlenen yarışmada en genç binici unvanıyla Abraş isimli atıyla dereceyle kupasını ve para ödülünü alan 18 yaşındaki Hatice Ovalı ise, “ Çok mutluyum. İnsan burada bu heyecanını belli edemiyor. Ata binmeyi ve at sevgisini herkese tavsiye ederim. 6 yaşından itibaren kendimi bildim bileli ata biniyorum. 14 yaşında ise sahalara ve yarışlara çıkmaya başladım. Atımı yarışlarda ben antrenmana hazırlıyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dörtnal, minik tay, üçlü tay, dörtlü tay, deste, küçük orta, büyük orta, baş altı kategorilerinde yarışan ve derece alan diğer yarışmacılara Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı para ödüllerini ve kupalarını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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