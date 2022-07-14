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Askerden izne geldi; babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

DHA

Askerden izne geldi; babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı


Mustafa KIRLAK/ ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G. (27), tartıştığı babası Adem (58), annesi Adile (58) ve kız kardeşi Gizem (20) G.'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Adem G., hayatını kaybeti; yaralı anne- kız tedaviye alındı. 
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Nurettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G., bilinmeyen nedenle ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan G., mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem G.'yi ardından annesi Adile ve kız kardeşi Gizem G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Adem G. ile Adile ve Gizem G., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor. Emirhan G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2022-07-14 14:12:58

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