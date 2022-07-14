Ordu’da düğün konvoyunda otomobil alevlere teslim oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düğün konvoyunda seyir halinde bulunan bir otomobil alevlere teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi, çevre yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan Mustafa M. idaresindeki 52 HA 230 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerine aracın şoförü otomobilini uygun bir yere park ederek, araçta bulunanlar ile birlikte uzaklaştı. Bu esnada çevredeki vatandaşlar da durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tamamen yanan otomobilde söndürme ve sonrasında da soğutma çalışması başlattı. Olay yaralanan olmazken, jandarma ekipleri konuyla ilgi inceleme başlatıldı.

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