Karadeniz’de seracılık sektörü, verilen destekler ile büyüyor Ordu’da seracılık sektörü ile ekonomiye yıllık 80-90 milyon TL katkı sağlanıyor

Ordu’da, fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla son yıllarda yapılan destekler ile örtü altı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Kentte, 180 dekar alandan 317 dekara kadar ulaşan sera alanları ile il ekonomisine yıllık 8090 milyon TL katkı sunuluyor.

Ordu’da fındığın yanında üreticilere ek gelir sağlaması amacıyla üretimi yapılan örtü altı yetiştiriciliği, son yıllarda DOKAP, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destek ve teşvikleri ile giderek yaygınlaşıyor. Kentte, geçtiğimiz yıllarda 180 dekar olan sera alanı, gün geçtikçe artarak 317 dekar alana ulaştı. Son yıllarda yüzde 80’lik artışın sağlandığı seracılık sektörü ile Ordu ekonomisine yıllık 8090 milyon TL ek gelir sağlanırken, bu rakamların verilen destekler ile her geçen gün arttırılması hedefleniyor.



“Fındık yetiştiriciliği ilimiz tarım arazilerinin yüzde 89’unu kapsıyor, yüzde 11’lik alanda üreticilerimizi farklı ürünlere yönlendiriyoruz”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle sahil kesimlerinde kivi ve çilek üretiminin her geçen yıl arttığını, seracılığın ise gün geçtikçe yaygınlaştığını ve bu manada üreticilere desteklerinin sürdüğünü ifade ederek, “Tarım arazilerimizin çok büyük bir kısmında fındık yetiştiriciliği yapılıyor ki bu tarım arazilerimizin yüzde 89’una tekabül ediyor. Kalan yüzde 11’lik kısımda ise üreticilerimize biz ikinci ve hatta üçüncü ürün yetiştirmelerini teşvik ediyoruz. Çünkü fındığın başına bir iş geldiğinde diğer ürünlerden gelir elde etmek suretiyle üreticilerimizin işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamalarını önemsiyoruz. Bu noktada özellikle sahil kesimindeki ilçelerimizde kivi yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği ve seracılık konusunda üreticilerimizi destekliyoruz ve uyguladığımız projeler, verdiğimiz destekler ile çok da güzel neticeler alındı. Kivi üretiminde ve çilek üretiminde çok ciddi artışlar sağlandığı gibi seracılıkta da ciddi anlamda artışlar sağlandı” dedi.



“Seracılık, 180 dekar alandan 317 dekar alana ulaştı”

Yılmaz, “Özellikle son yıllarda uyguladığımız projeler ile sera alanlarımız 180 dekarlardan bugün 317 dekara ulaştı ki önemli bir artış bu yüzde 80’lik bir artış sağlanmış oldu. Seracılık, özellikle Ordu’nun iklimi dikkate alındığında sahil kesimlerimizde üreticilerimize çok ciddi getirisi olan bir sektör. Biz bu sektörü daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu noktada da projeler uygulamaya devam ediyoruz. özellikle DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan, Tarım ve Orman Bakanlığımız kaynakları ile ve Ordu Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını kullanmak sureti ile yapılan projelerle ilimizde seracılığı önemli oranda geliştirdik ve sektörü büyüttük. Bundan sonra da uygulayacağımız projeler ile daha fazla büyütmek istiyoruz. Özellikle sahil kesimlerimizde yoğun olarak yapılan seracılık konusunda sera alanlarımızda yaz sezonunda domates, biber, salatalık ve fasulye gibi ürünler yetiştiriliyor. Kış döneminde ise yeşil soğan ve marul yetiştiriciliği yapılmakta” ifadelerine yer verdi.



“Seracılık Ordu ekonomisine yıllık 8090 milyon katkı sağlıyor”

Seracılık sektörü ile Ordu ekonomisine ciddi katkı sağlandığına değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, “Seracılık sektörü haliyle ilimiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Mevcut bu ürünlerin yetiştirilmesi durumunda seracılık sektöründen ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 8090 milyon TL civarında bir katkı sağlanmakta. Biz, seracılarımıza sadece sera desteği vererek onları desteklemiyoruz, onlara ayrıca fide materyalini de destek olarak veriyoruz, naylon ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da desteklerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Seracılık ile dar alanlardan getirisi yüksek ürünler elde ediliyor”

Yılmaz, seracılığın en önemli avantajlarından birinin dar alanlardan yüksek getiri sağlamak olduğuna dikkat çekerek, “İlimizde özellikle işletme büyüklüklerinin 16 dekar civarında olması, parsel büyüklüklerinin de ortalama 2 dekar civarında olması bizi dar alanlardan, küçük parsellerden getirisi yüksek olan ürünleri yetiştirmeye zorluyor ki, seracılık da bu noktada önemli bir avantaj sağlıyor. Dar alanlardan yüksek getiri elde edebiliyorsunuz. Bu noktada seracılığı önemsiyoruz ve ilimizde seracılığın daha iyi yerlere gelmesi ve gelişmesi adına bundan sonraki dönemde de uygulayacağımız projeler ile çalışmalara devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki, seracılık sektörü çok kısa zamanda ilimiz ekonomisine sağlamış olduğu katkıyı çok daha arttırarak, 100 milyon TL’nin üzerine çıkartacaktır" ifadelerine yer verdi.



“Devletimiz her türlü desteği veriyor, biz destek verildikçe üretimi arttırıyoruz”

Perşembe ilçesinde sebze üretimi gerçekleştiren Döndü Yalçınkaya, eşinin kendisinden habersiz olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat ederek aldığı bir sera ile üretime başladığını söyledi. Yalçınkaya, şöyle konuştu:

“Sonrasında seralarımızı büyüttük, 5 bin metrekare alan içerisinde bin metrekaresi seracılık olmak üzere her türlü sebzeyi yetiştiriyoruz. Bizim için çok kıymetli. Bu bizi hem mutlu ediyor, hem de paramızı kazanıyoruz, insanlara da hizmet ediyoruz. ‘İşim yok’ diyenlere devletimiz destek veriyor, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bize çok destek veriyor, yanımızda bulunuyorlar. Bize destek verildikçe biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız özellikle destek alarak bu şekilde kendi üretimlerini yapsınlar. Biz emeğimizin gücü ile bu işi yapıyoruz. Kadınlarımız da evde durmak yerine çalışmaya yönelsinler. Küçücük bir çekirdekten neler oluşuyor, bunları gördükçe mutlu oluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.