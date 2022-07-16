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Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'

DHA

Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6´ncı yıldönümü kapsamında anma programı düzenlendi.
Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde `Sancak Bayrağı Koşusu´ yapan sporcular, ellerindeki Türk bayrağını Vali Tuncay Sonel´e teslim etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan tören, Kur´an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için hatim duası edilmesiyle devam etti.
'15 TEMMUZ, 15 TEMMUZ´DA BİTMEDİ'
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz´un bitmediğini belirterek, "En büyük hatalardan biri de milleti Allah ile aldatmalarıdır ve bunun karşılığında pek çok masum insan da ilk başta bunlara inanarak peşlerine düştü. Kimi ticaret yaptı, kimi başka işlere girişti ama hiç kimse bunların emanet edilen silahları halka döndüreceklerini düşünmemişlerdir. Adalete yaptıkları zarar, ekonomimize verdiği zarar, ahlakımıza, etiğimize verdiği zarar ölçülebilecek gibi değil. Onun için 15 Temmuz, 15 Temmuz´da bitmedi. İnşallah en son suçlular da cezalarını çekecekleri devreye kadar bu sürecek diye düşünüyorum. Bu hesabı hiçbir zaman bitirmeyeceğiz ve ülkemiz bu olayda bir faydalı bir şeyle netice olarak karşılaştı; o da böyle bir testi de atlattı. Ekonomimiz de bu testi atlattı, halkımız da atlattı" dedi.
'SON FETÖ'CÜ TEMİZLENİNCEYE KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, "Ülkemizin bu kararlı mücadelesi sayesinde bugün 45 ülkede FETÖ'ye ait okullar, bu terör örgütüne ait okullar devredildi, kapatıldı. Dünyanın 49 ülkesinde Maarif Vakfımız okullar açtı, 50 binin üzerinde öğrenciye bugün eğitim veren bir uluslararası eğitim ajansına dönüştü. Aynı şekilde 100'ün üzerinde FETÖ'cü ülkemize iade edildi. Yeter mi? Elbette değil. Bu mücadeleyi son FETÖ'cü temizleninceye kadar devam ettireceğiz, ettirmek zorundayız. Bugün belki kendilerini güvende hissettikleri ülkelerde bu FETÖ teröristleri yaşamaya, barınmaya devam ediyorlar. Ama emin olun bugüne kadar elde ettiğimiz gelişmeleri nasıl kayda geçirdiysek, bundan sonraki kararlılığımız sayesinde dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir FETÖ´cü rahat uyuyamayacak. Ensesinde Türkiye Cumhuriyeti´nin gücünü, Türk halkının demokrasi aşkını hissetmeye devam edecek" diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel de 15 Temmuz'un 6'ncı yılında darbe gecesi canlarını feda eden 251 şehidi ve binlerce gaziyi rahmet andığını söyledi.
'BİZLER VAR OLDUKÇA BAYRAĞIN DALGALANDIĞI HER YER BİZİMDİR'
Meydana gelen vatandaşlardan Meral Saraçoğlu (57), 6 yıldır meydanlara geldiğini ifade ederek, "Biz olayın olduğu ilk gece duyduğumuzda şu anda anlatırken bile bütün vücudum titriyor. Çünkü vatan hiçbir zaman bölünmez. Bizim yurdumuz da PKK´lı olsun, vatan hainleri olsun hiçbir zaman barınamaz. Bizler var oldukça bayrağın dalgalandığı her yer bizimdir. 6 yıldır her 15 Temmuz´da buradayız. Biz buradayız, vatan hainleri nerede? diye konuştu.
Güllü Erşahin (43) ise her yıl nöbet için meydana geldiğini kaydederek, devletin ve milletin yanında olduklarını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-07-16 00:34:07

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