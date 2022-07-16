Ordu´da çirkin paylaşım yapan 2 doktor açığa alındı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da sosyal medya hesapları üzerinden görev yaptığı ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımlarda bulunan pratisyen hekimler U.G. ile S.Ö. açığa alındı, haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Gürgentepe Devlet Hastanesi´nde görev yapan pratisyen hekim U.G. sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımda bulundu. U.G.´nin paylaşıma Gölköy Devlet Hastanesi´nde görev yapan pratisyen hekim S.G. de çirkin bir yorumda bulundu. İki doktorun yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Tepkiler üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı. İki doktor açığa alınırken, bakanlıktan müfettiş talep edildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-16 13:52:18



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