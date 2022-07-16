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Fatsa’da '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'

İHA

Fatsa’da '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'

Ordu’nun Fatsa ilçesinde '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.
Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediye Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen programda, kahraman şehitler ve gaziler, hain darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde dualarla anıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen program, Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi oyuncuların ‘kahramanlık’ adlı tiyatrosu ile başladı. Ardından Kur’anı Kerim okundu, öğrenciler tarafından 15 temmuz konulu şiirler okundu. Programda, günün anlamına düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri takdim edildi.
Programda konuşan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, vatanı bölmek isteyen hain terör örgütünün, Türk milletinin cesareti, direnişi ve kahramanlığı ile başarılı olmadığını ifade ederek, “Milletimiz o gece, tıpkı 722 yıl önce Söğüt’te, 568 yıl önce İstanbul’da olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de ve Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir” dedi.
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, programda yaptığı konuşmada, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümünde düzenlediğimiz programlarla bir kez daha dualarla anıyor, hayırla yâd ediyoruz. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara, hainlerin yöneldiği her yere akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak, adeta uçarcasına alçakların üzerine yürüyen aksakallı büyüklerimize kadar bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri asla unutulmayacaktır. 15 Temmuz gecesi ebediyete uğurladığımız kahraman yiğitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise, sıhhat ve afiyet diliyorum” diye konuştu.
Konuşmalar ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda tekvando gösterisi düzenlendi. Spor gösterisinin ardından Fatsa İlçe Müftü Vekili Veysel Yılmaz tarafından dua yapıldı ve sonrasında yine ilçe müftülüğü din görevlilerince ilahiler okundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen program resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

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