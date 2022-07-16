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Türkiye'nin dört bir yanından gelen motoseverler, bu festivalde buluştu

İHA

Ordu'nun Ünye Belediyesi ile Ünye Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen MOTOFEST, Türkiye'nin dört bir yanından motor tutkunlarını buluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motoseverler, bu festivalde buluştu

Ordu’nun Ünye Belediyesi ile Ünye Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen MOTOFEST, Türkiye’nin dört bir yanından motor tutkunlarını buluşturdu.
Ünye’de bir araya gelen motor tutkunları, Motor Sporları Kulübü ve Ünye Belediyesi tarafından organize edilen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde renkli gösterilere sahne oldu. İki gün sürecek olan festival çerçevesinde motor severler tarafından çeşitli gösterilerle birlikte konser, cross yarışları da yer alacak.
Ünye Motor Sporları Kulübü Musa Coşkan, “Ünye’de tarihinde yaşanmamış ilk defa olan bir etkinliği oluşturduk. 1617 Temmuz tarihleri arasında başlayan etkinliğimiz iki gün sürecek. Türkiye’nin her yerinden gelen motosiklet sevdalı arkadaşlarımızı ilçemizde ağırladık. Şu anda burada kırka yakın kulüp ve bine yakın katılımcılarımız var” dedi.
AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan da, “Bugün burada 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali nedeniyle motor tutkunlarını da bir araya getirmiş olduk. Bu vesile ile ülkemizin kırk farklı noktasında bulunan kulüplerimiz buluştu. Bu yıl farklı olması bakımından motorcularımızın da katılımı ile bu festivalin daha renkli bir organizasyon olduğunu gördük. Cumhuriyet Meydanında şu anda yüzün üzerinde bir motor var ve bu festivale bir ahenk katmış oldu. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizin içerisinde daha da bu gibi spor severlerimizi buluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Motor tutkunu düğün dinlemedi
Motor sporları etkinliğinde tanışan ve dünya evine girecek olan Zeynep Ceren Yalçın ile Süleyman Yurt, nikah salonu öncesi Motofest’e katıldı. Gelin damat ekip arkadaşlarıyla birlikte göbek atarak çifte mutluluk yaşadı.
Ünye Cumhuriyet Meydanında bulunan motor tutkunları yaptıkları çeşitli gösteriler sonrası Çınarsuyu Tabiat Parkı’na kortej düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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