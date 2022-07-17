Ünye'de binlerce kişi Turgay Başyayla konserinde buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Turgay Başyayla, Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Birbirinden farklı eserleri ve yöresel türkülerinin yanı sıra sahnede söylediği Karadeniz şarkılarıyla gerçekleştirdiği horon gösterisiyle geceye damga vuran Başyayla, binlerce hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



“Ünye Karadeniz’de bir cennet”

Ünye’nin yöresel ve kültürel anlamda insanlarının gurur duyulacak bir ilçe olduğunu konserde ifade eden Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla, “Ben malumunuz Ünye’yi çok seviyorum. Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen Motofest festivalleri nedeniyle yeniden buraya geldik. Ünye adeta yeryüzündeki cennet diyebiliriz. Bu şehir sakinleri, sahipleriyle gurur duyulacak bir ilçedir. En farklısı olarak Karadeniz Bölgesinde turizmin merkezi diyebiliriz. Yine burada önümüzdeki aylar içerisinde buranın yöresine ait yemekleri hanımefendileriyle birlikte tanıtma fırsatımız olacak. Yani biz Ünye ile hem dem olmaya, hem hal olmaya büyük bir mutlulukla devam ediyoruz” dedi.

Düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla’ya coşkusundan dolayı teşekkür eden Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, “Tam anlamıyla bu gece Turgay bey bizlere güzel bir gece yaşattılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine konserlerimizde onları burada ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

Konser sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve Orhan Gürel, Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla’ya çiçek takdim ederken, vatandaşlar ise sahne sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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