Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren Yücel kurtarıldı

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Ahmet BAYRAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Perşembe ilçesinde denizde akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Yücel S., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün Çaytepe Mahallesi Çaka Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Yücel S., akıntıya kapıldı. Yücel S.'nin sürüklendiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ekipleri ile Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi personeli sevk edildi. Ekipler, cam simidi ile Yücel S.'yi kurtararak kıyıya çıkarttı. Yücel S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kurtarma anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Ahmet BAYRAK

2022-07-17 10:28:10



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