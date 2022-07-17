Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen motosiklet festivalinin finalinde kum üzerindeki motor yarışları nefes kesti.

Ünye Belediyesi ile Ünye Motor Sporları Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen MOTOFEST, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu. Zorlu ve farklı parkurlarda kıyasıya mücadele veren 9 motor tutkunu yarışmacı izleyicilere de heyecanlı dakikalar yaşattı. Ünye’de ilk kez manyetik kum üzerinde motosikletleriyle yarış alanına gelen motorseverler, zorlu parkurda ter dökerek mücadele etti.

Festivale 400’ü aşkın sporcunun katıldığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Pandeminin sona ermesiyle ilk kez düzenlediğimiz MOTOFEST yarışmamıza motorseverlerimizle bir araya gelerek yaklaşık 400 kişinin üzerine bir katılım oldu. Bu günde Motocross arkadaşlarımızın sunmuş olduğu yarışmalardaki gösterilerini izledik” dedi.

MOTOFEST’in Ünye için büyük bir başarı olduğunu ifade eden AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, "Ünye tarih, kültür ve turizmin başkenti olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Dün buraya yüzlerce motosiklet sevdalısı geldi. Bugüne de müsabakalarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla, "Bütün Türkiye’yi verdiğim konserlerle dolaştım. Ünye’deki sevgi, ilgi alaka ve misafirperverlik bizleri hayran bıraktı. Biz bugün MOTOFEST için buradayız. Ünye sadece kültür ve sanat şehri değil, aynı zamanda bir spor şehridir. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hem geçmişin hem de geleceğin belediye başkanıdır. Bu ise tarihe ve ilçenin vizyonuna sahip çıkan bir duruşu olduğunu gösteriyor. Ben de bu anlamda artık kendimi Ünyeli hissediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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