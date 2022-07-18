Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (2)

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PERŞEMBE'DE APARTMANIN ZEMİN KATINI SU BASTI

Ordu´da sağanak etkili olurken, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi´ndeki 5 katlı apartmanın zemin ve bodrum katlarını su bastı. Ekipler, mahallede ve binada su tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan Fatsa ilçesindeki Yalıköy Limanı´nda 2 tekne, alabora oldu. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-18 13:00:59



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