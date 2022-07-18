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Ordu’da meyve dökülmelerine önlem Ordu Büyükşehir Belediyesi, meyvelerin dökülmesini engelleyen bir çalışma başlatarak israfın önüne geçiyor. Sadece Çaybaşı ilçesinde 50 ton meyvenin dökülmesi önlendi

İHA

Ordu’da meyve dökülmelerine önlem Ordu Büyükşehir Belediyesi, meyvelerin dökülmesini engelleyen bir çalışma başlatarak israfın önüne geçiyor. Sadece Çaybaşı ilçesinde 50 ton meyvenin dökülmesi önlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, meyvelerin yere dökülmesini önlemek ve bu yol ile üreticilerin zarar etmesini engellemek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla 50 ton meyvenin dökülmesi engellenerek hem tarımsal zayiatın önüne geçiliyor hem de üreticilerin ekonomisi korunuyor.
Ordu’da ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı, spor, sosyal projeler ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım çalışmaları ve tarımda kullanılan yöntemleri geliştirerek vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturuyor.

İlk çalışma Çaybaşı’nda başladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Düşünen Üreten Yarışan Ordu” vizyonu doğrultusunda kurulan tarım şirketi vasıtasıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çaybaşı Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında meyvelerin yere dökülmesini önlemek ve ucuza satılmasının önüne geçmek amacıyla pilot çalışma başlattı.

50 ton meyvenin dökülmesi önlendi
Yere dökülen meyvelerin kalitesinden dolayı alıcı bulmaması veya ucuza satılmasına yol açan sorunların çözümü için yürütülen çalışmayla, elma ve armut meyvesindeki zararlılar için ağaçlarda oluşan külleme, dökülme ve karalekeye karşı mücadele yapıldı. Çaybaşı ilçesinde yapılan bu çalışma ile 50 ton meyvenin dökülmesi engellenerek hem tarımsal zayiat önlendi hem de milli ekonomiye katkı sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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