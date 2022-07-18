Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Mustafa KIRLAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Gülyalı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan minibüsteki sürücü Osman Abanoz (57) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu ilçesine giden Osman Abanoz idaresindeki 52 AL 783 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada boynu kırılan Abanoz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki yolcular Neziye Abanoz (50), Muammer Didin (63) ve Ercan Didin (38) de yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölyalı Mustafa KIRLAK

2022-07-18 15:06:51



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