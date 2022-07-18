Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3)



5 İLÇEDE 242 NOKTADA HEYELAN

Ordu´da etkili olan sağanak nedeniyle 5 ilçedeki 242 noktada, sel ve heyelan meydana geldi. Fatsa, Gürgentepe, Perşembe, Çamaş ve Altınordu ilçelerinde AFAD verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 260 kilograma kadar yağış düştü. Fatsa'da ayrıca 2 köprü yıkıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Dün akşam saatlerinden bu yana özellikle Altınordu, Fatsa, Perşembe, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerimiz şiddetli yağışlara maruz kaldı. Lokal olarak yağan bu yağmurlar, son yılların en şiddetli yağışlarından biri olarak kayda geçti. Fatsa ilçemizde Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde 2 köprü kullanılamaz hale geldi. Fatsa ilçemizde 15 mahallede, Perşembe ilçemizde 16 mahallede, Gürgentepe ilçemizde 3 mahallede, Altınordu ilçemizde 1 mahallede, Çamaş ilçemizde ise 1 mahallede heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Ekiplerimiz 298 iş makinesi ve 418 personelle dün akşamdan bu yana sahadalar" dedi.

Heyelan olan bölgelerde müdahale ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Güler, halktan meteorolojik verilere göre tedbirli olmalarını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-18 17:29:19



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