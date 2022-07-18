Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (4)

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ORDU'DA HEYELAN ANI KAMERADA

Ordu'da etkili olan sağanak yağış, heyelanlara neden oldu. Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi Salafat Mevkii'nde istinat duvarının çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde istinat duvarının yoldan ayrılarak, dereye yuvarlandığı görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-18 20:18:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.