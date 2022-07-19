Kumaş: “Yastık altı çalışmasıyla ülkemizdeki 5-6 tonluk altın geri kazandırılacak”

Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çalışması ve Karadeniz ile Akdeniz’de yapılan doğalgaz çalışmalarının ülke içerisinde ekonomik olarak yeni bir yön ve güç olacağını söyledi.

Kumaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke içerisinde ve yurt dışında yaptığı çalışmaları desteklediklerini, ülkeyi yönetenlere güvenlerinin tam olduğuna değindi.



“Yastık altı çalışmasıyla ülkemizdeki 56 tonluk altın geri kazandırılacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yastık altı çalışması ile 56 ton altının ekonomiye geri kazandırılması hedeflendiğini ve bunun iyi bir sistem olduğunu söyleyen Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, “Şu anda ülkemizin içinde bulunduğu durumun temmuz ayından itibaren değişeceğini ve dünya genelinde bir yükseliş içerisine girileceğini belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çalışması, aslında kuyumcular aracılığıyla bankalarda vatandaşların altınlarını bulundurma sistemidir. Yani bu güzel bir sistem. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu anlamda 50 milyar dolarlık bir yastık altının piyasaya çıkacağını tahmin ediyor. Burada yaklaşık ülkemize 56 tonluk bir altının geri kazanılması hedefleniyor” dedi.



“Cumhurbaşkanımızın bölgesel anlamda ülkemizin içinde ve dışında yaptığı çalışmalar, ekonomimizde yeni bir yön ve güç demektir”

Karadeniz ve Akdeniz’de devam eden doğalgaz çalışmaları sonucu ülke içerisindeki ekonomiye bağlı olarak enflasyonun da düşmeye başlayacağını ifade eden Kumaş, “Türkiye artık dışa bağımlı olmadan kendi borcunu ödeyen bir ülke konumuna geldi. Çünkü Karadeniz ve Akdeniz’de doğalgaz çalışmaları, ülke içerisindeki ekonomi ve altını olumlu yönde etkilemektedir. Şu an dünya genelindeki son sondaj çalışmamız ekonomiye yön veren bir başrol olmamızı sağlıyor. Bu ise önümüzdeki gelecek dönemlerde ülke içerisindeki ekonominin ve para olarak ciddi bir gelirin gelmesi demektir. Geçtiğimiz yıl ithal ettiğimiz külçe bazındaki altınlarımız ile bu sene ilk altı ayda ithal ettiğimiz altınlarımız arasında 20 tonluk bir fark var. Ülkemizin en önemli yatırım aracı olan altının ham maddesi işlenerek, 60 ülkeye ihracat yapılıyor. Ülkemiz ise bundan yıllık 3 milyar dolar gelir elde ediyor. Ekonomiye bağlı olarak enflasyonun temmuz ayından itibaren iyi bir ivmeye doğru gideceğini düşünüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel anlamda ülkemizin içinde ve dışında yaptığı çalışmalar, ekonomimizde yeni bir yön ve güç demektir. Cumhurbaşkanımızın bu sabırlı çalışmalarını destekliyor ve bizi yönetenlere güveniyoruz” diye konuştu.

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