Ünye'de 2 sürücü otomobilleriyle drift attı

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Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 otomobil sürücüsünü drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Ünye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Akçay mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Sürücülerin sahil yolunu kapatarak dakikalarca drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, asfatta iki otomobilin kendi eksenleri etrafında döndüğü görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-07-19 11:14:00



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