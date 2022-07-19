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Fındık kabuğunun değerini 15 katına çıkartacak tesiste temel atıldı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan tesiste, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Önceden sobada yakılan fındık kabuğundan aktif karbon üretmek istiyoruz” “22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 kilogram aktif karbon üretilecek, 2,5 TL olan kabuğun fiyatı 5 dolar seviyesine ulaşacak”

İHA

Fındık kabuğunun değerini 15 katına çıkartacak tesiste temel atıldı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan tesiste, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Önceden sobada yakılan fındık kabuğundan aktif karbon üretmek istiyoruz” “22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 kilogram aktif karbon üretilecek, 2,5 TL olan kabuğun fiyatı 5 dolar seviyesine ulaşacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirecekleri ‘Aktif Karbon Üretim Tesisi’ ile ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon üretileceğini belirterek, “Bu çalışma neticesinde de şuanda yaklaşık 2,5 TL olan fındıkkabuğu, 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru çıkacak” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındığın hem kapsülü hem de kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer katacak yeni projeleri hayata geçiriyor. Fındıktan çikolata üretimi gerçekleştiren çalışmaya imza atarak Kybele markasını ortaya çıkaran Başkan Güler, şimdi de fındığın kapsül ve kabuğunun üreticiye ekonomik fayda sağlayacak ürün haline gelmesi için iki önemli çalışmaya imza attı.

Buna göre, birçok sektörün ham maddesi özelliğini taşıyan fındık kabuğundan aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesi için ilk adım atıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde fındık kabuğundan aktif karbon üretmek amacıyla kurulumu gerçekleştirilecek olan ‘Aktif Karbon Üretim Tesisi’nin temel atma töreni düzenlendi. 3 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesiste ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğu, 2 bin 200 kilogramlık aktif karbona dönüştürülecek.

Tesisin temel atma töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, böyle bir hayali gerçekleştirmek adına ilk ciddi adımı attıklarını söyledi. Başkan Güler, proje ile ilgili görüşmelerin tamamlandığını ifade ederek, kentte fındıktan, tarımdan, rüzgar enerjisinden, turizmden faydalanmak adına şirketler kurduklarını, gençler için ise yazılım şirketini hayata geçirdiklerini belirtti.

“Önceden sobada yakılan fındık kabuğundan aktif karbon üretmek istiyoruz”
Fındığın ham haliyle satılması durumunda 2 milyar dolar ekonomiye katkı sağlandığını, çikolataya dönüştürüldüğünde ise bu rakamın 8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Başkan Güler, bu çerçevede çikolata fabrikasında da üretime geçmeyi amaçladıklarını kaydetti. Güler, 600 bin ton fındıktan 300 bin ton kabuk çıktığını ifade ederek, “Bu kabukları önceden odunluğa koyar ve yakardık. Şimdi ise bundan aktif karbon yapmak istiyoruz. 1980’li yılların sonunda Ordu İş Adamları Derneği’ni kurarken, fındık kabuğunun üzerindeki çalışmalara ağırlık verdik. Çok şükür o projemiz gelişti ve bundan neler yapabileceğimizi düşündük ve bunlardan bir tanesi aktif karbon” dedi.

“22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 kilogram aktif karbon üretilecek, 2,5 TL olan kabuğun fiyatı 5 dolar seviyesine ulaşacak”
“Aktif karbon, gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında nükleerde bile kullanılabilen bir madde” diyen Başkan Güler, "Biz önceden bu fındık kabuğunu yakıyorduk, şimdi 22 bin ton kabuğu alacağız bundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon yapacağız. Bu çalışma neticesinde de şuanda yaklaşık 2,5 TL olan fındık kabuğu, 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru çıkacak. Bunu yaparken de burada ilave bir takım ürünler çıkacak. İnşallah onları da yapmak için çalışmalar sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Güler, "Aktif karbonu yaparsak eğer karlı bir iş, hedefe ulaşmış oluyoruz. Ama nasip olur da birkaç adım daha çalışmaları ilerletirsek, içini yiyip de dışını attığımız kabuktan neler yapılabileceğini inşallah gösteririz diye ümit ediyoruz. Buradaki amacımız bu” şeklinde konuştu.

ORKENT Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Şen, temeli atılan ‘Aktif Karbon Üretim Tesisi’nin yaklaşık 3 bin 400 metrekare alana kurulu olacağını, 600 metrekarelik alanın idari bina olacağını ve geri kalan kısmının ise üretim yapacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua yapılarak, üretim tesisinin ilk temeli atıldı. Temel atma işleminin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları protokol üyeleri ve beraberindekiler, tesis alanında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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