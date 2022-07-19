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Ordu’da heyelan sonucu 4 ev hasar aldı, bir köprü uçtu, yollar zarar gördü

İHA

Ordu’da heyelan sonucu 4 ev hasar aldı, bir köprü uçtu, yollar zarar gördü

Ordu’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak sonucu Perşembe ilçesinde 4 ev heyelan nedeniyle hasar gördü, bir sel sularından yıkıldı, bölgede heyelanlar meydana geldi.
Dün gece saatlerinde Ordu genelinde başlayan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde şiddetini arttırdı. Perşembe ilçesinde de etkili olan sağanak sonucu Yarlı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toplamda 4 ev hasar alırken, mahallenin girişinde bulunan beton köprü yıkıldı, yollarda ise uçmalar meydana geldi. İlçenin 12 noktasında oluşan hasarlar sonucu Ordu Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Alanda incelemelerde bulunan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, “Saat 04.00 sıralarında aşırı şiddetli sağanak sonucu ilçemizde heyelanlar meydana geldi, bazı yollarımız kapandı. Gece 04.00 itibariyle ekiplerimiz çalışmalarına başladı ve devam ediyor. Meteorolojinin uyarıda bulunmasının ardından tedbirlerimizi aldık ancak araziden gelen odun parçaları ve diğer materyaller menfezlerimi kapattı. Bunun sonucunda da sular yollara taşmaya başladı ve heyelanlar oldu” dedi.

“Bir mahallemizde 4 ev heyelan altında kaldı, can kaybı ve yaralanma yok”
“Yağmurun çok yağması sonucu Yarlı Mahallesi’nde evlerimizin üzerine toprak kayması oldu. Bu noktada 4 tane evimiz toprağın altında kaldı ve ekiplerimiz alamda çalışıyor” diyen Tandoğan, “Can kaybımız yok, maddi hasarlar mutlaka zaman içerisinde yerine geliyor, devletimiz güçlü. Bizim tedbir almamız gerekiyor, vatandaşlarımızın da bahçe temizliklerini yaptıktan sonra çöplerini derelere atamamaları gerekiyor. Bu konuda biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Perşembe ilçesinin Tepeköy, Efirli, Kırlı, Selimiye, Çamarası, Yarlı, Hacılar, Sırakovancı, İmeçli, Yeşşilköy, Kuyluca ve Kutluca mahallelerinde hasarlar oluştu. Sahil kesimimizde yağış almadığımız için tahribat almadık. Kırsal kesimlerimizde epey bir maddi hasarımız var” şeklinde konuştu.
Yarlı Mahalle Muhtarı Kemal Bayram, “Gece saatlerinde başlayan yağışlar sonrası ilk olarak atölyemizi su bastı ve orayı temizledik. Saat 04.00 itibariyle alanda toprak kayması ve heyelanlar oldu. Şuanda çalışmalar devam ediyor. köyümüzde giriş ve çıkışlar kapalı, 4 evde hasar var” ifadelerine yer verdi.

"Kazma kürekler heyelanın önüne kestik, eşim çamura saplanıyordu"
Mahalle sakinlerinden Emine Arslantürk, sabah namazı sonrası şiddetli bir gürültü ile uyandığını ve heyelana ilk müdahaleyi yaptıklarını ifade ederek, “Sabah ezanının ardından büyük bir ses oldu ve evin önündeki direk yıkıldı. Sonrasında bir baktık evi su basıyordu. Hemen müdahale ettik ve kendimizi kurtardık. Yoksa suyun altına kalıyorduk. Biz evin direği yıkılacak diye korktuk, Allah’tan bu şekilde kurtardık. Can kaybı ve yaralımız yok, Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadık, çok korktuk. Kazma ve kürekle müdahale ettik, eşim çamurun içerisinde kaldı zor çektik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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